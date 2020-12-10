Владивосток, , 07:00 — REGNUM Первая партия в 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Приморье 9 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Вакцину доставят в пять больниц Владивостока, Находки и Уссурийска. В числе первых вакцинируются работники «красной» зоны госпиталей и поликлиник.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа. Препарат размораживают только за полчаса до вакцинации.

Ранее в Приморье были привиты 42 медработника из «красной» зоны. Ожидается поступление ещё 1100 доз вакцины для работников отдельных профессий из групп риск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продолжается вакцинация от коронавируса. Первыми получают вакцину медики, потом учителя, социальные работники, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронические больные.