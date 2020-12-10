Магадан, Магаданская область, , 06:16 — REGNUM В Магаданской области продолжается вакцинация от коронавируса. Первыми получают вакцину медики, потом учителя, социальные работники, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронические больные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

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Первая партия вакцины «Спутник V» поступила на склады II уровня «Магаданфармация». Здесь созданы все условия для хранения этого препарата.

Вакцина небольшими партиями передается в поликлинику №1 для использования.

Ранее 42 медика привились от COVID-19, до конца года доставят 121 комплект вакцины и начнут прививать остальные группы риска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровск 9 декабря поступили 400 доз вакцины от коронавируса «Спутник V».