Новосибирск, , 06:45 — REGNUM Миграционный прирост населения Новосибирской области в январе — сентябре 2020 года составил 738 человек. За аналогичный период 2019 года — 7078 человек. Об этом сообщает Новосибирскстат.

За девять месяцев текущего года в Новосибирскую область прибыло 52 954 человека, покинуло регион 52 216 человек.

Отметим, что Новосибирская область входит в число сибирских регионов, где наблюдался миграционный прирост населения.

«Миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа, наибольший — в Новосибирской области (0,7тыс. человек)», — уточняет региональный орган статистики.

Как сообщило ранее ИА REGNUM, миграционная убыль населения Сибири в январе — сентябре 2020 года составила 14,5 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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