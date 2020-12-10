Катманду, , 05:24 — REGNUM В Непале за минувшие сутки выявили 1056 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на непальской территории достигло 244 433. Также за 9 декабря в стране скончались еще 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Непале от осложнений COVID-19 умер 1651 человек.

Отмечается, что власти Непала намерены закупить вакцины против коронавирусной инфекции на общую стоимость в 60 млрд непальских рупий (около $505 млн). В эту сумму входит и стоимость закупки спецоборудования для хранения препаратов.