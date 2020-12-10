Стокгольм, , 00:53 — REGNUM В Швеции число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 96 человек. Данная информация была опубликована 9 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 7 296 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 304 793 человека. За последние 24 часа был выявлен 7 061 новый случай заражения.

По состоянию на 9 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 261 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 493 пациента.