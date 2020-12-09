Женева, Швейцария, , 20:54 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 317 646 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 67 530 912 человек. Такие данные приводит 9 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 4320 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 545 140.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 494 744 случаях заражения коронавирусом и 7707 скончавшихся пациентах за сутки.