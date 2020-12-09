Москва, , 19:40 — REGNUM Меры поддержки рынка труда со стороны правительства РФ должны остаться до стабилизации ситуации. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета «Партии Роста», генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин.

«Многое для улучшения ситуации на трудовом рынке уже сделано правительством. Это и развитие сектора служб занятости, постепенное объединение всех региональных данных в единую онлайн-платформу по занятости населения для расширения возможностей по трудоустройству. Это и общественные работы, и временные работы, организованные трудовыми биржами. Важную роль играют и субсидии для бизнеса, сохраняющего рабочие места. Существующие меры должны остаться и продлиться до стабилизации ситуации по безработице в стране», — сказал Порочкин.

По его словам, большую роль сыграет и принятие закона об удаленной работе, стандартизирующее и упрощающее жизнь работодателей и сотрудников, занятых в такой сфере работ, и предоставляющее работникам большой выбор по удаленной работе даже из самых удаленных регионов, где ситуация с работой напряженная: «Для улучшения ситуации на рынке труда необходимо большее внимание уделить именно поддержке бизнеса, который эти рабочие места предоставляет. Расширить программы по субсидиям, сократить количество проверок, отвлекающих предпринимателей. Но и, конечно, важно не забывать о поддержке сотрудников, потерявших работу из-за нестабильной экономической ситуации: продолжение работ служб горячей линии по неправомерным действиям работодателей, увеличение пособия по безработице».