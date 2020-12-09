Москва, , 15:53 — REGNUM Долгосрочные контракты на поставку лекарств содержат в себе риски, связанные с изменением потребности в закупленной продукции. Об этом 9 декабря рассказала заместитель директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Ольга Константинова на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть одно «но», и оно касается всех долгосрочных контрактов. Проблема в правильном планировании потребности. Это, наверное, самая сложная на сегодняшний день ситуация, когда мы не всегда можем правильно спланировать», — рассказала Константинова.

По её словам, потребности в тех или иных препаратах могут менять как в большую, так и в меньшую строну. Это несет в себе риски возникновения избыточного количества лекарства, которые не успевают применить и у него заканчивается срок годности. Причем подобная ситуация может произойти и с дорогостоящими препаратами.

«Не всегда, может быть, дорогостоящий препарат востребован. Есть риски списания этих препаратов, так как нет пациентов. Поэтому в целом министерство здравоохранения считает, что долгосрочные контракты удобны, но есть риски неправильного формирования потребности, которые могут привести к списанию лекарственных препаратов», — заявила Константинова.

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