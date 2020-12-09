Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Трехлетний сын погибшего при неустановленных обстоятельствах украинского рэп-музыканта Александра Юшко, больше известного под псевдонимом Энди Картрайт, на время расследования уголовного дела в отношении его жены Марины Кохал будет передан сестре этой женщины. Об этом ИА REGNUM 9 декабря сообщила адвокат Ирина Скурту.

Напомним, Марина Кохал является обвиняемой по делу об убийстве Юшко. По версии следствия, она отравила своего супруга, после чего попыталась скрыть следы преступления, расчленив тело мужчины.

Однако эксперты до сих пор не могут подтвердить или опровергнуть позицию следователей. Останки музыканта в настоящий момент проходят повторную экспертизу, а сама Кохал помещена в психиатрическую клинику для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Всё это время малолетний ребенок находился в приюте.

«19 декабря у мальчика день рождения, ему исполнится три года. Хотелось бы, чтобы он этот день встретил в кругу семьи, сделаем всё возможное», — отметила собеседница агентства, адвокат Скурту.

Планируется, что мальчик будет передан под опеку двоюродной сестре своей матери.

Добавим, что результаты первой экспертизы, которые должны были пролить свет на то, из-за чего умер Юшко, были готовы еще в сентября, однако до сих пор ни одна из сторон по делу не ознакомлена с ними. Как отметила адвокат, на каждый запрос защиты Кохал с просьбой предоставить документ для ознакомления следователи находят новые причины для отказа.

«Я уверена, что не было никакого убийства Юшко, видимо это не нравится следователям», — подытожила собеседница агентства.

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