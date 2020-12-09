Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки установлен новый максимум по суточному числу выявленных носителей коронавирусной инфекции — 3761 человек. Одновременно количество жертв COVID-19 в мегаполисе превысило шесть тысяч человек. Об этом 9 декабря сообщили в оперативном штабе.

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Новая суточная цифра — на 27 случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. Если за день до этого забрезжила надежда на снижение заболеваемости, то сегодня она померкла.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 159 389 случаев заражения за время пандемии. Из числа заболевших ковидом выздоровели 89 890 человек, в том числе 1921 человек выписан за минувшие сутки, что на 110 человек больше, чем днем ранее.

За истекшие сутки в Петербурге подтверждена смерть от COVID-19 еще 83 человек. Это вновь больше, чем в других субъектах РФ за сутки, включая Москву (75 умерших). Но меньше абсолютного максимума суточной смертности (86 жертв), который был зафиксирован 8 декабря по итогам предшествующих суток. Всего непосредственно от ковида в Петербурге на сегодня умерло, по официальным данным, 6030 человек.

По общей смертности Петербург остается на втором месте после Москвы.

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