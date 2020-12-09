Саратов, , 09:24 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 9 декабря, у 29 458 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 259 жителей региона. Минувшим днем заболели 254 саратовца. Выздоровели с начала пандемии 25 038 человек, за сутки — 373 пациента. Всего скончались 284 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые пациенты заразились контактным путем. По-прежнему наибольшее число инфицированных в возрасте старше 60 лет — 77 человек, от 50 до 59 лет — 59 заболевших, 23 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 11 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 823,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,7 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, до наступления нового года в Саратовскую область ожидается поступление второй партии вакцины от коронавируса в количестве 1 364 дозы.

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