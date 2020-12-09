Пенза, , 09:12 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 78-летняя женщина, а также 71-летний и 49-летний мужчины. Таким образом, по состоянию на 9 декабря всего погибли 264 жителя региона. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Новые жертвы коронавируса страдали рядом тяжелых сопутствующих заболеваний, которые осложняли проводимую терапию. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 декабря выявили 2901 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 305 453 случаев.

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