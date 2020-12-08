Нижний Новгород, , 12:59 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 декабря выявили 2901 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным рекордным показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Накануне было выявлено 2893 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 305 453 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 482 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 309, в Ульяновской области — 280, в Самарской области — по 278, в Кировской области — 257, в Саратовской области — 254, в Удмуртии — 190, в Оренбургской области — 178, в Пензенской области — 177, в Башкирии — 147, в Чувашии — 118, в Татарии — 90, в Мордовии — 89, в Марий Эл — 52.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 58 343 случая, в Ульяновской области — 29 733, в Саратовской области — 29 199, в Оренбургской области — 24 626, в Самарской области — 24 491, в Пермском крае — 23 130, в Пензенской области — 21 614, в Кировской области — 20 054, в Башкирии — 15 412, в Удмуртии — 14 829, в Чувашии — 13 531, в Мордовии — 11 463, в Татарии — 11 048, в Марий Эл — 7980.

Полностью выздоровел 257 691 житель округа, за последние сутки выписан 2721 человек, накануне — 2002 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 4947 человек, за минувшие сутки скончались 67 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 80 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 4 ноября, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 238 человек, из которых пятеро — за минувшие сутки. При этом по данным общефедерального штаба — 294 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, два человека — в течение последних 24 часов.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 41 260 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. С 17 июня наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. К 26 июля ежедневный прирост заражений снизился до менее чем 900. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. К началу ноября число заражений в сутки превысило 2 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в России подтверждено 2 515 009 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 26 097 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 981 526 жителей России, за сутки выписаны 24 938 человек. 44 159 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 562 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борется с инфекцией 489 324 человека.