Москва, , 07:44 — REGNUM «Комплекс неполноценности» назвал одной из причин плохого отношения российских граждан к терминам «демократия» и «либерализм» телеведущий Владимир Познер, сообщается на его на сайте.

Кроме того, по мнению журналиста, это связано с неграмотностью и завистью.

«В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — сказал Познер.

Телеведущий полагает, из-за этого многие, кто живет в РФ пренебрежительно высказываются в адрес либерализма и демократии.

«В то же время очень многие жители России вслух высказываются об этих идеалах с нескрываемым презрением, называя либералов «либерастами», толерантность — «толерастией», и цитируют слова Альфреда Нобеля: «Демократия — стадо идиотов под управлением подонков», — пояснил он.

Познер считает, что эти понятия не знакомы жителям России и, в связи с этим, они оцениваются гражданами неправильно.

«Следует помнить о том, что в России никогда не было демократии — ни в царской, ни в советской. Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете… Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью — ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, — они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия», — отметил журналист.

При этом он предположил, что многие российские граждане в ответ на вопрос о ряде демократических ценностей подтвердили бы их необходимость.

«Если спросить их, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, что школа и здравоохранение должны быть доступны для всех, что выборы должны быть доступны и прозрачны, что человек должен иметь право высказывать свое мнение без страха, они все ответят, что да, так должно быть. Но это и есть демократия!» — добавил Познер.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Владимир Познер заявил, что в России якобы давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада.

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