Владивосток, , 07:46 — REGNUM В роддоме №4 Владивостока с 25 февраля 2021 года сократят 48 штатных единиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уведомления о сокращении численности и штата получили работники административно-управленческого персонала.

Как пояснили в Федерации профсоюзов Приморского края, численность работников сократится в связи с реорганизацией — родильный дом войдёт в состав краевой клинической больницы №1.

На данный момент численность штата в роддоме — 242 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году могут произойти различные неблагоприятные события, которые ухудшат общее благосостояние граждан России. Такое мнение высказал доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.