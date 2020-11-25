Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В следующем году могут произойти различные неблагоприятные события, которые ухудшат общее благосостояние граждан России. Такое мнение ИА REGNUM высказал доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

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"По большому счёту — что будет в следующем году, не знает никто, и могут произойти различные неблагоприятные события, которые ухудшат наше общее благосостояние. Улучшить же его может только значительное (скажем, двукратное) повышение мировой цены на энергоносители, которые экспортирует государство. Думаю, что весь год будет лоскутное применение карантинных ограничений, которое будет отрицательно влиять на сервисный сегмент экономики, — считает Коложвари. — Устройство нашего общества неоднородно, поэтому в новом году финансовое положение какой-то части населения будет лучше, какой-то — хуже. Полагаю, тяжелее будет пенсионерам, неквалифицированным работникам и сотрудникам секторов, находящихся под действием карантинных запретов, или людям, попавшим под сокращения. Это, примерно, половина населения страны. Кредиты для этой категории граждан становятся недоступными, и, чтобы не допустить нарастания напряженности, государство будет больше занимать на рынке для обеспечения социальных выплат».

По мнению эксперта, в 2021 году в России будет понятная макроэкономическая стабильность.

«Официальная инфляция под контролем и не будет выше 4%. Всё, что может работать в стране, работает, и все, кто хотят работать, — работают. Загруженность основных производственных фондов близка к 100%, а уровень безработицы пока растёт незначительно. Ипотека доступна не более 10% граждан (это и есть показатель относительного благополучия общества). У основной части населения, которая не потеряет доходы, будут сильнее сберегательные, нежели кредитные предпочтения, что характерно для кризисных периодов», — уточнил он.