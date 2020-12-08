Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Губернатор Александр Беглов и правительство Санкт-Петербурга утратили контроль за ситуацией с коронавирусом в городе. Такое мнение высказал 8 декабря беспартийный депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник в открытом письме губернатору.

Максим Резник Assembly.spb.ru

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Резник сослался на выступление Беглова в радиоэфире 7 декабря, где тот сообщил, что места в больницах для пациентов в тяжелом состоянии с COVID-19 есть только до Нового года. Резник счел это «фактическим признанием, что ситуация с коронавирусом в Петербурге не контролируется» ни Бегловым, ни огромным штатом чиновников.

«Заболевших горожан скоро некуда будет госпитализировать и нечем лечить. Вы все еще не хотите признать это прямо, но слова о близости «красной черты» и скором тотальном локдауне уже произнесены. К сожалению, по мнению городских властей во всем виноваты сами горожане. Это они, если верить чиновникам, не носят маски, передают друг другу инфекцию «в жарком танце» и назло всем кучкуются в общественном транспорте», — пишет Резник.

Однако, на его взгляд, принятые Смольным меры вместо того, чтобы сгладить последствия осенней волны пандемии, только больше раздражали как сторонников жесткого карантина, так и противников строгих ограничений, как простых горожан, так и предпринимателей.

«Нерешительность и бессистемность в действиях городской администрации губят и человеческие жизни, и бизнес», — убежден парламентарий.

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Он напомнил, что сейчас уже 400 классов петербургских школ сидят на карантине, почти полторы тысячи учителей — на больничном, но решение о переводе школ на дистанционное обучение до сих пор не принято. Городской транспорт также стал опасен с точки зрения заражения, но в метрополитене при этом увеличили интервалы между поездами.

«По недоступной для понимания нормальными людьми логике чиновников Смольного петербуржцам безопаснее в набитой под завязку маршрутке или на переполненном перроне метро, чем за столиком ресторана. Но и целиком запретить работу предприятий общепита Вы не решаетесь. Еще бы, ведь тогда предприниматели потребуют признания сложившихся обстоятельств форс-мажором, и им придется хотя бы частично компенсировать потери. А пока городское правительство заняло очень удобную позицию: в спешке и суете, ни с кем не посоветовавшись, придумывать бессмысленные ограничения, а потом изобретать такие же бессмысленные меры поддержки», — заявляет Резник.

По его мнению, жители города уже научены, что в Смольном любую проблему «умеют сделать неразрешимой одним росчерком пера». Особую тревогу депутата вызывает «вакханалия, творящаяся в сфере городской культуры».

Так, напомним, с 30 декабря по 10 января постановлением губернатора запрещена работа театров и иных организаций исполнительских искусств, но отдельные театры, например, Михайловский и Александринский, открыто продают билеты на концерты и спектакли 30 и 31 декабря, а также на всю первую декаду января (позже стало известно, что федеральные театры и музеи Петербурга получили от Минкультуры распоряжение о закрытии для зрителей и посетителей с 30 декабря, — прим. ред.).

«Складывается ощущение, что либо запреты касаются не всех, либо для кого-то сделаны исключения. Инцидент с известным концертом Басты в Ледовом дворце не помешал провести там же 7 декабря хоккейный матч со зрителями. На игру футбольного «Зенита» с «Уралом» 5 декабря болельщики тоже были допущены, но почему-то исключительно в VIP-ложи. Для простых людей места на многотысячной арене не нашлось. Александр Дмитриевич! Призываю Вас помимо заботы о VIP-персонах и привилегированных учреждениях обратить внимание на нужды простых петербуржцев, которых в городе подавляющее большинство. Внятные и гласные решения властей встретят гораздо большую лояльность, чем нынешнее шарахание из стороны в сторону и утаивание информации», — пишет Резник губернатору.

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Напомним, с 30 декабря по 3 января в Петербурге полностью запретили работу общепиту. В иные дни с 25 декабря по 10 января рестораны должны закрываться в 19:00. Около сотни рестораторов Северной столицы уже заявили, что будут игнорировать запрет, иначе им грозит разорение.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 3734 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались за сутки 86 человек — это новый рекорд по смертности для города.

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