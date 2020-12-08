Баку, 8 декабря 2020, 15:03 — REGNUM На всей территории Азербайджана до 18 января 2021 года будет действовать особый карантинный режим. Он вводится в республике с 14 декабря 2020 года. О таком решении азербайджанских властей 8 декабря сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
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В сообщении оперштаба отмечается, что решение о проведении на территории страны усиленных карантинных мер с целью предотвращения распространения коронавируса было принято на фоне возросшего в стране в последние месяцы числа случаев заражения SARS-CoV-2 с целью предотвращения распространения COVID-19.
Кроме того, на этот период закрываются въезд и выезд на территории городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также Ленкорани, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Закаталы. Также здесь будут действовать ограничения движения.
Кроме того, правительство приняло решение о продлении срока особого карантинного режима в республике до 31 января 2021 года.
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