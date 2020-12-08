Волгоград, , 13:02 — REGNUM Крупную партию наркотических смесей изъяли оперативники у двух молодых людей в Тракторозаводском районе Волгограда. 21-летние юноша и девушка подготовили для «закладок» 280 граммов запрещённых веществ, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемые сбывали наркотики бесконтактным способом на территории Волгограда. В квартире у пары полицейские изъяли партию наркотиков, приготовленную к распространению. Экспертиза установила, что в свёртках находятся запрещённые вещества синтетического происхождения, общим весом около 280 грамм.

Задержанные признали свою вину. В суд направлено ходатайство о заключении злоумышленников под стражу. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 20 лет лишения свободы.