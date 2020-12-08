Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области зафиксирован суточный максимум по коронавирусу с начала пандемии. За истекшие 24 часа на Дону зарегистрировано 368 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 декабря.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 43 муниципальных образований Ростовской области: в Ростове-на-Дону — 137, в Чертковском районе — 17, в Сальском районе — 13, в Шахтах и Цимлянском районе — по 12. Около 20% новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 5,7% — дети.

С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 42 тыс. 785 человек.

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