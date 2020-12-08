Петропавловск-Камчатский, , 11:05 — REGNUM На Камчатке компьютерную томографию будут делать в круглосуточном режиме, а диагностировать коронавирус начнут с помощью системы автоматической расшифровки снимков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Центр компьютерной томографии в ближайшие дни заработает в круглосуточном режиме. Для этого принят ещё один рентгенолог. Решается вопрос по поиску лаборанта.

Аппараты компьютерной томографии подключат к системе автоматической расшифровки снимков. И уже с понедельника, 14 декабря, искусственный интеллект поможет систематизировать поток исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что подобная система используется в других регионах. Точность диагностики составляет более 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за весь период пандемии выявили 8278 случаев заражения коронавирусом. Всего излечились 6911 человек.