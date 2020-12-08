Петропавловск-Камчатский, , 07:15 — REGNUM На Камчатке за весь период пандемии выявили 8278 случаев заражения коронавирусом. Всего излечились 6911 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки инфицирование коронавирусом в крае лабораторно подтвердилось ещё у 80 жителей (днём ранее — у 81). Выписаны с полным выздоровлением были 194 человека.

Ещё 61 носитель коронавируса направлен на госпитализацию. Всего в ковидных стационарах проходят лечение 566 пациентов. Пневмонией болеют 362 носителя коронавируса. Из 680 специально созданных для лечения от COVID-19 коек свободными остаются 114.

За весь период пандемии на Камчатке провели почти 222 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в крае скончались от COVID-19 79 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, только два препарата можно иметь в аптечке во время пандемии коронавирусной инфекции — жаропонижающие и капли для носа, рассказал 7 декабря заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в интервью «Аргументам и фактам».