Алжир, , 10:27 — REGNUM В настоящее время России готова начать производство вакцины от COVID-19 на территории Алжира. Об этом 8 декабря сообщил посол РФ в Алжире Игорь Беляев в интервью РИА Новости.

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По словам Беляева, представители Росси обсуждали данный вопрос в ходе встреч с главой минздрава Алжира и министром фармацевтической промышленности страны.

«Россия готова к сотрудничеству с Алжиром для производства вакцины на местном уровне, я имею в виду Российский фонд прямых инвестиций, который занимается распределением вакцины за пределами страны», — заявил посол РФ.

Также он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций предлагает сотрудничество в разных формах, в которые входят непосредственно приобретение препарата, передача технологии его производства, совместное производство вакцины и участие в третьей фазе ее испытаний.

«Это формы (сотрудничества — ред.), которые мы предложили алжирской стороне», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Алжире выявлено в общей сложности свыше 88,8 тыс. носителей коронавируса при более 2,5 тыс. скончавшихся от COVID-19.