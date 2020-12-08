Прага, , 09:17 — REGNUM Через четыре дня после того, как в Праге ослабили и сняли ряд санитарных ограничений, чешское правительство решило снова их ужесточить. Это связано со стабильно высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, передает Polskie Radio 24.

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Так, бары, кафе и рестораны, которые открылись на прошлой неделе после перерыва, с 9 декабря будут работать лишь до 20:00, хотя в последние дни им было разрешено обслуживать посетителей до 22 часов.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны сказал, что это далеко не единственное изменение.

«Мы возобновляем запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах. Также мы приняли запрет на работу точек общепита и продажу алкоголя на всевозможных рождественских ярмарках», — заявил глава минздрава.

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек пояснил, что возвращение к некоторым ограничениям связано со стабильно высоким числом случаев заражения коронавирусом.

«Здоровье на первом месте. Есть хорошая новость — ситуация не ухудшается. Но есть и плохая — лучше тоже не становится. У нас по-прежнему около трех-четырех тысяч новых случаев заражения в сутки», — сказал вице-премьер.

Правительство также отменило открытие горнолыжных трасс, запланированное на 18 декабря. Кроме того, в минздраве призвали продлить режим чрезвычайного положения до 11 января. В среду, 9 декабря, этот запрос будет рассмотрен палатой депутатов чешского парламента.