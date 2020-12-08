Южно-Сахалинск, , 08:55 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал проверить качество и своевременность оказания медицинских услуг на Курильских островах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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Трутнев по итогам совещания, которое он провёл в Южно-Сахалинске, отправил на Курилы для проведения проверки главного федерального инспектора области.

«Надо посмотреть, что происходит на удаленных территориях, убедиться, что ситуация нормализуется не только в Южно-Сахалинске. Прошу сделать отдельный доклад на эту тему», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред анонсировал проведение встречи во Владивостоке с главными федеральными инспекторами регионов Дальнего Востока. Отдельным вопросом обсуждения станет текущая ситуация по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Сахалин провёл совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции, на котором он заявил, что эпидобстановка в области могла быть и лучше.