Южно-Сахалинск, , 08:43 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Сахалин провёл совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции, на котором он заявил, что эпидобстановка в области могла быть и лучше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Полпред отметил, что область находится на пятом месте среди регионов Дальнего Востока по среднесуточному приросту выявленных случаев заражения коронавирусом.

«Ситуация в регионе могла бы быть лучше, учитывая островное положение области, её высокую бюджетную обеспеченность, наличие достаточного числа автомобилей скорой помощи и медицинского оборудования. По информации, представленной регионом, дополнительной потребности во врачах нет», — подчеркнул Трутнев.

По информации властей, в области практически нет никаких проблем в работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Исследования на КТ проводятся своевременно, лаборатории также справляются с потоком тестов. Правда, отмечается необходимость в создании резерва противовирусных препаратов.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно. Главная задача — сделать всё, чтобы люди получали помощь вовремя», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на станции скорой помощи в городе Макаров работают всего два фельдшера — остальные заболели коронавирусом. На весь город остался только один врач-терапевт. Сами медики и жители города бьют тревогу и умоляют о помощи.

После публикации ИА REGNUM министерство здравоохранения Сахалина проанализировало ситуацию по заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Макарове. Было принято решение направить в город фельдшеров для скорой помощи и врача-инфекциониста.