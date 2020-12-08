Саратов, , 08:37 — REGNUM В Саратовской области с 8 декабря вводят дополнительные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель областного правительства Роман Бусаргин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? — все новости»

Согласно документу, запрещается работа игровых комнат и детских площадок, а также проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах. Под запретом банкеты, дискотеки, корпоративы на базе предприятий и организаций, в том числе гостиниц, санаториев, курортов, турбаз и прочее. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования вводятся для посетителей лыжных баз и ледовых катков.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области откроют электронную запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Первыми делать прививку от COVID-19 будут врачам и учителям.

Читайте также: Минздрав Саратовской области сформирует очередь на вакцинацию от COVID-19