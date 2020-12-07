Саратов, , 08:39 — REGNUM В Саратовской области откроют электронную запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение региональному минздраву для формирования списка желающих дал губернатор Валерий Радаев.

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Первыми делать прививку от COVID-19 будут врачам и учителям. Глава области отметил, что уже сейчас стоит проверить все списки и параллельно формировать реестр всех желающих, используя электронную запись. Процесс должен быть организован без сбоев. Профильным чиновникам поручено максимально подготовиться и выполнить ряд обязательных условий — обеспечение инфраструктуры и складских помещений, холодильное оборудование, подготовка персонала. Население следует проинформировать, в первую очередь, жителей из групп риска. Требуется доступное и квалифицированное разъяснение процедуры вакцинации, так как проходит она в два этапа, добавил Радаев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области планируется задействовать порядка 66 медучреждений области для вакцинации от коронавируса. Для них уже закуплено 118 единиц холодильного оборудования.

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