Санкт-Петербург, , 08:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге, как и обещали синоптики, произошло похолодание, при этом погода осталась сухой и почти безветренной. В Ленинградской области еще холоднее, но также без осадков.

Вид на Финский залив и мост ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил 8 декабря ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погодную ситуацию в Северной столице по-прежнему определяет периферия обширного антициклона.

«При небольшой облачности обойдётся без осадков, а температурный фон ожидается близким к своей климатической норме», — заметил метеоролог.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге 8 декабря малооблачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем −2… −4 градуса. В Ленинградской области характер погоды точно такой же, температура воздуха днем −2… −7 градусов.

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