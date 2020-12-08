Мадрид, , 00:40 — REGNUM В Испании число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 1,7 млн. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире.

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По данным на 00:20 мск 8 декабря общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло в Испании 1 702 328. Умерли в стране с начала пандемии 46 646 человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, что на первом месте в мире по числу заражений находятся США (14 883 966 заразившихся, 283 211 умерших). Второе место у Индии (9 677 203, 140 573), третье — у Бразилии (6 603 540, 176 941). Испания занимает восьмое место по числу заражений и девятое — по числу смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, передвижение между испанскими регионами из-за ситуации с новым коронавирусом будет ограничено на период рождественских и новогодних праздников, с 23 декабря по 6 января.

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