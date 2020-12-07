Тирана, , 22:58 — REGNUM В понедельник, 7 декабря, в результате исследования 1963 образцов в Албании выявили ещё 695 случаев заражения коронавирусом. 563 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 43 683 случая заражения коронавирусом. 22 180 человек уже излечились от COVID-19. 922 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 20 581 человек, из них более половины — 11 041 — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже месяц. На стационарном лечении находятся 463 пациента, за последний месяц это число возросло почти вдвое, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев. 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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