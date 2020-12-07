Анкара, , 20:51 — REGNUM За последние сутки в Турции умерли 203 пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 7 декабря минздрав страны.

По мнению турецких медиков, это новый рекорд суточной смертности от коронавируса.

За тот же период в Турции выявлено 32 137 новых случаев заражения коронавирусом.

«Сегодня выявлено 32 137 новых случаев COVID-19. Умерли 203 больных, с начала пандемии — 15 103. В тяжелом состоянии находятся 5836 больных», — указано в сводке турецкого министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, включая Стамбул, дошла до третьего пика. С конца ноября в стране неоднократно фиксировались наивысшие показатели новых случаев заражения коронавирусом и его смертельных исходов.

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