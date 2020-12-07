Санкт-Петербург, , 19:07 — REGNUM Петербургским школьникам из-за тяжелой эпидемической обстановки могут продлить зимние каникулы. Об этом 7 декабря в своем радиообращении к горожанам заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, Беглов подчеркнул, что дети, хотя и переносят коронавирус легче, чем взрослые, но способны передавать его старшим, именно поэтому были отменены все детские елки — как зоны потенциального заражения.

При этом Петербург пока не принял решения о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим, но ввиду серьезности положения такой шаг тоже не исключен, заявил Беглов.

«Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5−11-х классов», — сказал губернатор.

Он добавил, что новогодние торжества и выходные с 1 по 10 января должны помочь избежать развития событий в Петербурге по самому негативному сценарию.

По данным на 7 декабря, в Петербурге 2,1% от общего количества школьников переведены на дистанционную форму обучения — это 11 596 учащихся.

В городе введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения дальнейшего расползания эпидемии. В частности, запрещен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы; в зданиях торговых центров запрещена работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств; запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

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