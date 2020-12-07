Москва, , 17:54 — REGNUM Москва считает судебный процесс над гражданином России Александром Винником во Франции политическим и продолжит добиваться его экстрадиции на родину. Об этом заявил 7 декабря консул России во Франции Алексей Попов.

«Он — гражданин России и не является гражданином какой-либо другой страны. И было бы логично провести следственные действия в России, тем более, что он работал только в России», — приводит слова дипломата ТАСС.

Попов также высказал мнение, что суд над Винником — это «политический процесс». По его словам, если бы речь шла о действительно серьёзном расследовании, то логично было бы обратиться за подробной информацией к российской стороне, однако «никто почему-то не изъявил особого желания сотрудничать».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в Париже 7 декабря вынес приговор Александру Виннику по делу о киберпреступлениях и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро.

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