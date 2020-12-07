Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 13:58 — REGNUM В Белоярском (Свердловская область) исчезли почти 100 проб, которые сдали для исследования на COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе региона местным СМИ.

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99 проб, собранных 24 ноября с пациентов Белоярской городской больницы, передали в одну из частных лабораторий Екатеринбурга (её название не указывается). После этого тесты оказались утеряны.

«Больница запросила от руководства лаборатории объяснения по данной ситуации», — сообщили в оперштабе порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти заявили об обращении в суд на лаборатории, которые нарушают принятые нормативы по проведению тестов на COVID-19.

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