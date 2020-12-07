Архангельск, 7 декабря 2020, 12:25 — REGNUM В Архангельской области от COVID-19 вакцинировали первых медиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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Как пояснила заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова, регион получил 42 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак», на данный момент вся вакцина использована, прививки сделаны работникам медицинских организаций, не болевшим COVID-19 и не имеющим антител к SARS-CoV-2 по результатам серологических исследований.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманский минздрав сообщил об эффективности вакцины «Спутник V» после того, как прививку сделали более сорока медиков.