Архангельск, , 12:25 — REGNUM В Архангельской области от COVID-19 вакцинировали первых медиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова, регион получил 42 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак», на данный момент вся вакцина использована, прививки сделаны работникам медицинских организаций, не болевшим COVID-19 и не имеющим антител к SARS-CoV-2 по результатам серологических исследований.

«В ближайшее время ожидается поставка еще 945 доз, — сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Русинова. — Для хранения вакцины с соблюдением температурного режима не выше минус 18 градусов приобретено специальное морозильное оборудование. Оно уже установлено и эксплуатируется в Архангельской городской клинической поликлинике №1. В настоящее время ожидается поставка морозильного оборудования в Няндомскую и Новодвинскую больницы».

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский минздрав сообщил об эффективности вакцины «Спутник V» после того, как прививку сделали более сорока медиков.