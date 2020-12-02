Мурманск, , 18:12 — REGNUM В Мурманскую область поступило 200 доз вакцины от COVID-19. Это уже вторая партия препарата «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Напомним, в Мурманске прививочная кампания среди медицинских работников началась еще в конце сентябре. По данным регионального минздрава, прививку сделали более 40 медиков, вакцинация прошла успешно.

«По использованию первой партии вакцины мы получили хорошие результаты. Титр защитных иммуноглобулинов у тех, кто привился, сравним с теми, кто переболел коронавирусной инфекцией в средней степени тяжести. Я сравнивал свои данные после перенесенной ковидной пневмонии и значения антител медработников, которые сделали прививку. Их цифры или выше, или такие же», — рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

По данным разработчиков препарата, вакцина содержит не сам вирус, а его поверхностный ген, благодаря которому организм вырабатывает защитные антитела. Они препятствуют внедрению вируса в клетки во время встречи с ним в среде.

Напомним, одним из первых прививку против COVID-19 сделал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.