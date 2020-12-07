Москва, , 10:27 — REGNUM Власти Перу рассматривают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РИА Новости заявил посол Перу в России Хуан дель Кампо.

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"Да, ведутся переговоры [о поставках российской вакцины от коронавируса в Перу]. Но, чтобы вакцина могла поступить в продажу и использоваться, она должна быть одобрена санитарными властями Перу. Это пока тоже не произошло», — сказал дель Кампо.

По его словам, «процесс идет, но пока нет ничего конкретного»: «Мы пока не можем сказать, что мы купим российскую вакцину. Пока нет».

Дель Кампо отметил, что в Перу следили за разработкой российской вакцины, но также проявили интерес и к другим вакцинам.