Саратов, , 08:56 — REGNUM В ковидных госпиталях Саратовской области остаются свободными почти 900 коек. Об этом 6 декабря заявил на своей странице в Instagram председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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»В медучреждениях региона, оборудованных под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией, свободно около 890 коек», — говорится в сообщении.

Как заверяют руководители медицинских учреждений, проблем с госпитализацией нет. От жителей все же поступают единичные обращения на специализированные горячие линии и в соцсетях о трудностях с получение помощи врачей. Жалобы оперативно обрабатываются. Имея свободные места в ковидных клиниках, такого быть не должно, отметил Бусаргин. Также выявлены случаи неотработки вызовов, которые поступили во время пересменки. Облминздраву поручено проанализировать работу медучреждений. По итогам проверки следует принять меры, чтобы исключить отказы в госпитализации при наличии показаний, добавил вице-губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области проверить домашнего питомца на COVID-19 можно будет после его контакта с зараженным человеком, а также при наличии выделений у животного из носа, рвоты, кашля, проблем с дыханием и желудком. Тесты проведут на платной основе.

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