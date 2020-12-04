Саратов, , 12:07 — REGNUM О планах по обследованию животных на COVID-19 заявили в управлении ветеринарии правительства Саратовской области. Проверить домашнего питомца можно будет после его контакта с зараженным человеком, а также при наличии выделений у животного из носа, рвоты, кашля, проблем с дыханием и желудком.

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Тесты проведут на платной основе в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Для записи необходимо позвонить в региональное управление ветеринарии по телефону горячей линии +7−845−238−02−37 или в управление Россельхознадзора по Саратовской области по номеру +7−845−274−80−31.

Стоимость тестов не указана.

ИА REGNUM ранее сообщало, Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория начала тестирование на коронавирус животных. Из-за большого количества обращений от владельцев животных в лаборатории стало возможным проведение диагностики биоматериалов животных на наличие новой коронавирусной инфекции. Для этого используют тест-системы, разработанные федеральным центром охраны здоровья животных.

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