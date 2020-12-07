Харбин, Китай, , 03:01 — REGNUM В общей сложности 43 человека были помещены на карантин после того, как в образцах замороженной пищи в провинции Хэйлунцзян на северо-западе Китая был выявлен новый коронавирус, сообщает агентство Синьхуа.

Власти города Харбина, столицы провинции запустили меры экстренного реагирования после того, как стороннее инспекционное агентство выявлено в образцах замороженных продуктов питания следы нового коронавируса.

По данным на 17:00 по местному времени, 43 человека, находившихся в тесном контакте с зараженными продуктами, были помещены на карантин, еще 109 человек были помещены под домашнее наблюдение.

Всего у 1350 человек были взяты анализы на новый коронавирус, у 989 из них уже имеются отрицательные результаты. Власти провели дезинфекцию и опечатывание всех зараженных товаров. В настоящее время ведется выяснение источника инфекции.