Москва, , 16:33 — REGNUM Заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что привившимся от COVID-19 нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»А чего только сегодня об этом заявляют? Впереди праздники. И не дай Бог, случится непоправимое с вакцинированными», — пишет Асхия К.

Многие комментаторы выразили негодование по поводу, того, что Голикова советует 42 дня провести дома. Пользователи не понимают как им быть, если необходимо ходить на работу.

«И что делать эти 42 дня? С работы уволиться и дома сидеть? Лучше переболеть естественным образом, больше шансов выжить, чем если заразиться после прививки. Не зря в период эпидемии вакцинацию не делают, это правило», — считает yand d.

Другие отметили то, что первыми, кто принял участие в вакцинации стали врачи. Получается, думают они, им необходимо отказаться выходить на работу, если следовать словам Голиковой.

«Я так понимаю, врачам и учителям после вакцинации обязаны оформить больничный на сорок два дня, так как при их профессии не соблюдается первый и самый главный пункт ограничений после прививки. Их профессия такова, что они просто вынуждены находиться в местах массового скопления людей», — написала Наталья К.

Кого-то удивило количество дней, которое требуется на полноценную выработку антител для сопротивления организма коронавирусу. Пользователи отмечают, что переболевшие могут выйти в свет уже через 21 день, и в их организме уже присутствуют антитела.

«42 дня на выработку? У нас все, кого зацепило, вышли на работу через 21 день с антителами. Фигня какая-то», — поделилась мнением Оксана Т.

Напомним, 4 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что привившимся от COVID-19 нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя.