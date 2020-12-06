Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Свердловской области 5 декабря выявили 389 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге зафиксировано 193 носителя. Также они есть в Асбесте, Бисерти, Богдановиче, Верхней Пышме, Качканаре и ряде других муниципалитетах.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 48 622 заразившихся. На 6 декабря 610 находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 218 граждан.