Москва, , 22:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Российской Федерации выздоровели более 250 представителей Вооруженных сил (ВС), которые ранее заболели COVID-19. Об этом 5 декабря говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 255 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших … увеличилась до 19 144 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в РФ за минувшие сутки выявлено 28 782 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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