Воронеж, , 20:41 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Воронежской области из-за аномальных морозов на период с 5 по 9 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Период с 5 по 9 декабря 2020 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 и более градусов», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают о повышении опасности пожаров из-за похолодания и призывает с осторожностью использовать электрические нагревательные приборы и печи.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, 5−9 декабря днём в Воронежской области температура будет колебаться в пределах 4−7 градусов ниже нуля, ночью может опускаться до 11−13 градусов мороза.