Москва, , 18:23 — REGNUM Победителем в номинации «Волонтер года» конкурса «Доброволец России — 2020», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», стал врач скорой помощи, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Северной Осетии 24-летний Сергей Зихов. Объявление победителя состоялось в рамках онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ, который приурочен ко Дню добровольца.

Победитель конкурсасам переболел коронавирусом, но после выздоровления вернулся на работу, чтобы помогать нуждающимся. В 2018 году Сергей запустил проект «Мобильные волонтеры», который помогает восполнить нехватку кадров для проведения диспансеризации в разных районах республики. Зихов получит 2 млн рублей на реализацию своего проекта. Средства будут направлены на материально-техническую базу проекта, медицинское оборудование и транспортные расходы.

Президент России Владимир Путин поздравил победителя в онлайн-режиме: «Это награда досталась вам по праву. Вы сами столкнулись с инфекцией, но не отступили и продолжили работу. Желаю вам успеха!»

В рамках проекта Сергея Зихова у студентов медицинских вузов формируются нужные навыки для проведения диспансеризации в амбулаторно-поликлинических учреждениях и на дому. Все участники сначала проходят обучение, а затем оказывают помощь врачам, терапевтам и узким специалистам, в том числе в работе с маломобильными и немобильными пациентами. Проект уже помог 7000 человек, в нем задействовано 500 волонтеров.

«Я обращаюсь ко всем участникам встречи. Мы должны предпринять дополнительные усилия, чтобы поддержать каждого из вас. Все 15 с лишним миллионов добровольцев достойны не просто общественного признания и награды, а самых искренних слов уважения от всего нашего народа. Любая сфера жизни охвачена волонтерским и добровольческим движением. По зову сердца вы идете туда, где труднее всего, сами находите тех, кто нуждается в поддержке. В этой искренней помощи людям и заключается ваша особая сила. Хочу всех поздравить с праздником и пожелать успехов!», — обратился к зрителям марафона Владимир Путин.

Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2020» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В его финал вышли 210 проектов, а в рамках народного голосования году за проекты участников было отдано 84 597 голосов. Общий грантовый фонд конкурса, который разделили между собой победители, составляет 90 миллионов рублей.

С 2015 года в стране ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018-й Год добровольца (волонтёра) приобрёл статус международного. В 2019 году форум проходил в Сочи с участием Президента России Владимира Путина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, #МыВместе — Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступают в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. 181 тысяча человек со всей страны зарегистрировались через сайт для работы в волонтерских штабах. Всего за время акции помощь получили 4 437 474 человека.

Сайт мывместе2020.рф — агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

Организаторы онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ — Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Мероприятие проходит при поддержке Газпром-Медиа, Mail.Ru Group, Национальной медиагруппы, России 24, Первого канала, Русской медиагруппы и РИА Новости. Партнеры онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ и мероприятий ко Дню волонтера: Общероссийский народный фронт, АНО «Россия — страна возможностей», Общественная палата РФ, благотворительный фонд «Искусство, наука, спорт», Росатом, KFC, Black Star, «Эмпрана», платформы TikTok и Likee.