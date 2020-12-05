Бишкек, , 15:21 — REGNUM 4 декабря правительство Киргизии приняло решение о возобновлении пропуска в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили 5 декабря в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

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В Киргизию можно будет попасть через пункты пропуска международных аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль» при условии соблюдения всех эпидемиологических требований призванных предотвратить инфицирование коронавирусной инфекцией.

На борт воздушного судна, следующего в Киргизию, будут допускаться лица при наличии у них отрицательного результата ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного за последние 72 часа.

После прибытия в республику сотрудники санитарно-карантинных пунктов будут также проверять наличие результата ПЦР-теста и на борту авиалайнера измерять пассажирам температуру тела.

Если же по объективным причинам (задержка рейса, длительный перелет) истечет срок действия результата проведенного ПЦР-исследования, то прибывший обязан будет пройти повторное ПЦР-исследование по месту прибытия.

Также в связи с выборами депутатов парламента Киргизии, а также — досрочных президентских выборов, запланированных на 2021 год, правительством Киргизии решено обеспечить пропуск иностранных граждан, направляющихся в республику в качестве международных наблюдателей по приглашению Министерства иностранных дел и других уполномоченных государственных органов республики.