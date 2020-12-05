Джалал-Абад, Киргизия, , 14:31 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии, глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Эльвира Сурабалдиева сообщила о смерти в государственных медицинских учреждениях Джалал-Абадской области восьми пациентов, инфицированных коронавирусом, которые ранее получали лечение в частных клиниках. Об этом чиновник написала 5 декабря в своем микроблоге в Twitter.

«Из Жалал-Абадской частной клиники в гос. терр. больницу перевели 9 пациентов, 8 (!) умерло. В штабе дала поручение прокуратуре разобраться. Это скандал», — отметила Сурабалдиева.

Чиновница также сообщила, что часто инфицированные коронавирусом пациенты на начальных стадиях заболевания в буквальном смысле «залечиваются» до смерти антибактериальными и гормональными препаратами.

Напомним, согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Киргизии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 74 774.

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