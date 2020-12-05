Джалал-Абад, Киргизия, 5 декабря 2020, 14:31 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии, глава республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Эльвира Сурабалдиева сообщила о смерти в государственных медицинских учреждениях Джалал-Абадской области восьми пациентов, инфицированных коронавирусом, которые ранее получали лечение в частных клиниках. Об этом чиновник написала 5 декабря в своем микроблоге в Twitter.
Чиновница также сообщила, что часто инфицированные коронавирусом пациенты на начальных стадиях заболевания в буквальном смысле «залечиваются» до смерти антибактериальными и гормональными препаратами.
Напомним, согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Киргизии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 74 774.
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