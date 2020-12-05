Краснодар, , 11:54 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 170 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 декабря в региональном оперштабе. Сутками ранее сообщалось о 174 новых носителях.

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«В Краснодаре выявлено 60 случаев, девять — в Сочи, по восемь — в Туапсинском и Тимашевском районах, семь — в Белоглинском. По шесть заболевших в Павловском и Красноармейском. По пять — в Анапе, Ленинградском, Славянском, Абинском, Крымском и Выселковском районах. По четыре положительных результата в Горячем Ключе, Апшеронском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах. По три — в Каневском, Курганинском и Темрюкском районах», — говорится в сообщении.

За период пандемии на территории Кубани заражение коронавирусом подтвердилось 22 933 человек, лаборатории провели более 1,7 млн исследований. Выздоровели 15 594 пациента. Скончались 636 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Значительно выросло число пациентов в тяжёлом состоянии в стационарах региона — на 5 декабря таких пациентов 96: из них 91 человек на аппаратах ИВЛ, пять — на ЭКМО. Для сравнения — сутками ранее сообщалось о 58 «тяжёлых» больных.