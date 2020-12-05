Москва, , 12:00 — REGNUM Самый маленький темп прироста новых выявленных подтверждённых за сутки случаев заражения коронавирусом (0,5%) на территории России отмечен в Чукотском автономном округе. Об этом 5 декабря сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0,5%», — говорится в сообщении.

Также в нем добавляется, что вторыми по данному показателю являются Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Дагестан, с приростом 0,6%. На третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Краснодарский край, где данный показатель составил 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявлено 28 782 новых носителя коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.